رغم الانتقادات …البنك المركزي يبيع اكثر من 198 مليون $ بمزاد العملة لهذا اليوم
المستقلة / – اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة قد تجاوزت 198 اكثر من مائة وثمانية وتسعون مليون دولار .
واكدت النشرة ان عدد المصارف المشاركة كانت 36 مصرف ، حيث تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 2 اثنين مليون وستة مليون دولار .
وتتعرض ادارة البنك المركزي ووزارة المالية لانتقادات مستمرة من قبل الخبراء الاقتصاديين والعديد من اعضاء مجلس النواب بسبب الاصرار على نافذة مزاد العملة .
ويعتبر العراق البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ مزاد العملة لاستباد العملة المحلية بالعملات الاجنبية .
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