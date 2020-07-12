رغم الانتقادات …البنك المركزي يبيع اكثر من 198 مليون $ بمزاد العملة لهذا اليوم

المستقلة / – اظهرت نشرة البنك المركزي الخاصة بتفاصيل مزاد العملة لهذا اليوم ، ان مجموع المبالغ المباعة قد تجاوزت 198 اكثر من مائة وثمانية وتسعون مليون دولار .

واكدت النشرة ان عدد المصارف المشاركة كانت 36 مصرف ، حيث تراوحت المبالغ المشتراة من قبل تلك المصارف بين 2 اثنين مليون وستة مليون دولار .

وتتعرض ادارة البنك المركزي ووزارة المالية لانتقادات مستمرة من قبل الخبراء الاقتصاديين والعديد من اعضاء مجلس النواب بسبب الاصرار على نافذة مزاد العملة .

ويعتبر العراق البلد الوحيد في العالم الذي يتخذ مزاد العملة لاستباد العملة المحلية بالعملات الاجنبية .