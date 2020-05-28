رغم الاجراءات الامنية وغلق المدينة ..العشرات يدخلون كربلاء لزيارة العتبات الدينية

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. وجه محافظ كربلاء نصيف الخطابي ، اليوم الخميس ، الاجهزة الامنية بتكثيف الاجراءات في نقاط التفتيش الخارجية ( السيطرات ) ، فضلا عن اجراءات حظر التجوال داخل المحافظة “.

يأتي هذا بعد ورود عشرات الشكاوى الى الحكومة المحلية والاجهزة الامنية في كربلاء ، بوجود المئات من زوار المحافظات قاصدين زيارة العتبات المقدسة او زيارة الأقارب لتهنئة العيد ، لاسيما من محافظة بغداد التي سجلت المئات من الاصابات بفايروس كورونا .

وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية أكدت الغلق التام للمحافظة ، مع المحافظات الاخرى حفاظا على سلامة اهالي كربلاء “.

وأهاب بأهالي كربلاء التعاون مع الاجهزة الامنية ، و”عدم السفر لخارج المحافظة الا للضرورة القصوى “.

من جانب أخر ، أكد قائد شرطة كربلاء اللواء احمد علي زويني، اليوم الخميس ، الاستمرار بتطبيق حظر التجوال بشكل تام “.

وذكر اثناء زيارته لنقاط التفتيش الخارجية في محور بغداد ، إن ” هذه الإجراءات تأتي بغية الحفاظ على صحة المواطنين خشية من انتقال وباء كورونا “.

وقال زويني في تصريح لــــ ( المستقلة ) لن “نسمح بدخول الزائرين عدا الحالات الإنسانية، والعجلات التي تحمل البضائع والخضروات والمواد الغذائية والفئات المستثناة سابقا “.

الى ذلك كشف العديد من المواطنين في تصريح لــــ ( المستقلة ) اليوم الخميس، إن “منفذ دخول كربلاء من جهة بغداد المحور الشمالي للمحافظة ، أكثر المنافذ التي تشهد دخول الزائرين ، كونه يربط بطرق نسيمية عبر الارياف والبساتين ، فضلا عن وجود اقارب للقادمين من تلك المناطق “.

وقالوا إن “نقاط التفتيش ( السيطرات ) تمنع دخول السيارات ، لكن لم تمنع الزائرين ، حيث يُقدم الزائرون على السير على الاقدام و العبور من الخلف كون المنطقة الجغرافية تمتاز بكثافة البساتين والمحلات التجارية تسمح لهم ، ويستأجروا سيارات الاجرة الواقفة بعد نقطة التفتيش ليدخلوا كربلاء “.

يذكر إن “كربلاء وعلى التوالي للأيام الاربعة الماضية سجلت أكثر من 25 إصابة بفايروس كورونا مؤكدة مختبريا “.