رغم الأزمة الاقتصادية . برشلونة يخطط لاستعادة نيمار

المستقلة … يُخطط نادي برشلونة، لاستعادة نيمار دا سيلفا، رغم الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالنادي الكتالوني، خلال الأشهر الماضية، إثر انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وكان البارسا على استعداد لدفع 180 مليون يورو مقابل التعاقد مع نيمار دا سيلفا، ولكن تفشي فيروس كورونا، دفع النادي الكتالوني للعدول عن هذه الفكرة، حيث خسر البارسا حوالي 200 مليون يورو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن مسؤولي برشلونة يعتقدون بأن نيمار دا سيلفا سيحل الكثير من المشاكل الفنية التي يطفح بها الفريق الكتالوني، ولذلك فهم مستعدون لتقديم عرض جديد لباريس سان جيرمان، للانقضاض على خدمات راقص السامبا.

وأضافت الصحيفة المذكورة، أن برشلونة سيعرض على باريس سان جيرمان، 60 مليون يورو بالإضافة إلى أنطوان جريزمان، وذلك مقابل التعاقد مع نيمار دا سيلفا خلال الصيف الحالي.

وتلقى برشلونة خسارة مؤلمة أمام بايرن ميونخ يوم الجمعة الماضي، بثمانية أهداف لهدفين، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وساهمت تلك الخسارة في إقالة كيكي سيتيين من تدريب برشلونة، وربما سيأتي الدور على أسماء أخرى، بما فيها جوسيب ماريا بارتوميو الذي يُفكر في الاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة.