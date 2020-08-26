المستقلة /- بحث وزير الاتصالات اركان شهاب احمد الشيباني، مع وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي الاردني مثنى الغرايبة وكبريات شركات الاتصالات العالمية والاردنية زيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق وتطوير التعليم الالكتروني.

وقال المكتب الاعلامي لوزارة الاتصالات في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الاربعاء ، أن الوزير عقد خمسة لقاءات منفردة مع اهم الشركات العالمية المختصة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلوماتية من خلال تطبيق الزوم(Zoom).

وأضاف أنه جرى خلال هذه اللقاءات مناقشة العديد من الامور المهمة التي ستسهم بشكل كبير في تطوير قطاع الاتصالات في العراق ومن اهمها تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات في العراق من خلال تعزيز اواصر العمل المشترك مع هذه الشركات وزيادة سعات الانترنت الدولية الداخلة للعراق من خلال منفذ طريبيل الحدودي مع المملكة الاردنية الهاشمية وتطوير التعليم الالكتروني الذي ظهرت اهميته بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم اجمع وتفعيل الامن السبراني او ما يعرف بأمن الاتصالات وتطوير التطبيقات الذكية بشكل عام.