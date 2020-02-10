رغم استقبال ثنائية أمام بيتيس.. سيتين راض عن دفاع برشلونة

(المستقلة) – حسام الدين جمال – أبدى كيكي سيتين، مدرب برشلونة، رضاه عن الأداء الدفاعي لفريقه، في الفوز 3-2 على ريال بيتيس، مساء الأحد، في ختام الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال سيتين في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء: «لقد أعجبني الفريق حقا، ويجب وضع الأشياء في نصابها، فهناك أشياء يمكن أن نفعلها بشكل أفضل، لكنني سعيد بشكل عام».

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وأضاف: «الفريق يتحسن في العديد من الأشياء، وأنا سعيد للغاية بالأداء والنتيجة وكل شيء، لم نستقبل الكثير من الفرص، أنا سعيد بعملنا الدفاعي».

وأتم: «وضع الدفاع حاليا أفضل مما كان من قبل، بالطبع يوجد بعض الاختلالات بسبب الطريقة التي نلعب بها، لكنني سعيد جدا بالموقف الدفاعي للفريق”.

يذكر أن برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني في آخر نسختين، يحتل حاليا وصافة الترتيب برصيد 49 نقطة، متأخرا بفارق 3 نقاط عن غريمه ريال مدريد، متصدر الترتيب.

واستقبلت شباك البارسا 28 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم في الليجا، ما يجعل الفريق الكتالوني صاحب أسوأ خط دفاع بين رباعي المقدمة، في الوقت الذي يمتلك فيه أقوى هجوم بـ55 هدفا.