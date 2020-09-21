رغم ارتفاع إصابات كورونا.. الهند تفتح تاج محل من جديد

وقالت وزارة العلوم والتكنولوجيا الهندية، إن الهند طورت اختبارًا جديدًا لكشف فيروس كورونا المستجد، يتعرف على تسلسله الجيني، وفق ماذكرت صحف روسية.

ذكرت الوزارة في بيان لها “إن اختبار تاتا كريسبر، الذي طوره معهد علم الجينوم والبيولوجيا التكاملية، حصل اليوم على موافقة تنظيمية من المراقب العام الهندي للأدوية من أجل إطلاقه تجاريًا”.

يُشار إلى أن هذا هو أول اختبار تشخيصي في العالم يستخدم بروتين Cas9 مُكيف خصيصًا لاكتشاف الفيروس المسبب لـ COVID-19 بنجاح.

ويوفر اختبار Tata CRISPR مستوى دقة اختبارات PCR التقليدية ، مع فترات زمنية أسرع ، ومعدات أقل تكلفة ، وسهولة أكبر في الاستخدام.