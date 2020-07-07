رعاية الطفولة تدعو الى الإسراع بإنجاز قانون الطفل

(المستقلة).. دعت هيئة رعاية الطفولة التابعة لوزارة العمل، مجلس الدولة الى الاسراع في اكمال مراجعة مسودة مشروع قانون الطفل الذي قدمته الوزارة “منذ مدة طويلة”ز

وقالت الهيئة في بيان اليوم، أن ذلك “من شأنه ان يسهم في تأمين البيئة القانونية الملائمة لحماية حقوق الطفل في البلاد”.

وأعربت عن “قلقها الشديد من تنامي وتزايد حالات العنف ضد الاطفال ، إذ اخذت هذه الظاهرة بالانتشار من دون أن تكون هناك معالجات حقيقية تمنع وتردع كل من تسوّل له نفسه استغلال الأطفال والاعتداء عليهم”. منوهة الى حادثتَي كربلاء وديالى الأخيرتين” كـ”مثال صارخ لما يتعرَّض له اطفالنا.”

وفي الوقت الذي أعربت الهيئة عن أسفها وشجبها مثل هذه الممارسات، فإنها نبهت الى “خطورتها واثارها السلبية على الاسرة والمجتمع”.

ودعت السلطة القضائية الى “تطبيق الاجراءات القانونية الرادعة بحق مرتكبي هذه الافعال الشنيعة ضد الأطفال”.

واهابت الهيئة بالجهات المعنية كافة ومراكز الدراسات والابحاث ومنظمات المجتمع المدني إلى الوقوف على “اهم الأسباب التي أدّت الى انتشار هذه الظواهر وبشكل غريب في مجتمعنا، والعمل على ايجاد الحلول والمعالجات المناسبة لها”.