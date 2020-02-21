رضيعة تصارع الموت.. وضعت شاحن الهاتف في فمها

المستقلة / نجت رضيعة، عمرها 6 أشهر، بأعجوبة من الموت نتيجة تعرضها لصعقة كهربائية، وذلك بعدما وضعت شاحن الهاتف المحمول في فمها أثناء توصيله.

ولفتت المعلومات الى أن الشحنة كانت قوية جداً، وتسببت بتعطيل قاطع التيار الكهربائي وإيقاع الرضيعة. وقد أصيبت الأخيرة بحروق خطيرة في وجهها ويدها اليمنى، إضافة الى ظهور علامات حروق على أطراف أصابعها.

ومن المرجّح أن الرضيعة كانت تعلب بالهاتف أثناء شحنه في منزل العائلة في غرب البرازيل، عندما وضعت الكابل الموصول بواسطة USB معدني في فمها.

إشارة الى أنه تمّ نقل الرضيعة، وهي بحالة فقدان للوعي، الى أقرب مستشفى يوم الثلاثاء، وقد قام الفريق الطبي بإنعاشها.

وتعرّضت الرضيعة لإصابات قوية، ويقول الأطباء إن حالتها خطيرة، إذ انخفض معدل ضربات قلبها ومعدل تنفسها.