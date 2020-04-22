رضوى شربيني تودع جمهورها بالدموع

ودعت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني جمهورها بالدموع، وبدت متأثرة أثناء وداع فريق برنامج “هي وبس” في آخر حلقات الموسم الرابع منه، ووجهت الشكر لكل من ساهم في نجاحه.

واعترفت رضوى أنها في بعض الأحيان كانت ترى ردود فعلها مبالغ فيها، ونظرا لعدم تركيزها كان يعلو صوتها وتتحدث بأشياء تندم عليها لاحقا.

وأضافت: “ببقى كأن اتسرق مني حاجة، أنا مش عايزاكي تتسرقي، محدش مبيغلطش أنا بعتذر لو غلطت، مفيش مرة قصدت فرقعة”.

ولم تنس رضوى أن تُوجه رسالة إلى الرجال، تقول فيها أنها ليست عدوتهم ولا تهاجم أحدا بصورة شخصية، ولكن تستفزها بعض التصرفات وتريد لنموذج الرجل قديما أن يعود في طريقة معاملة النساء والخوف عليها، وليس ضربها واهانتها واستغلالها.