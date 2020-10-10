رسول : جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على قيادي في تنظيم داعش

المستقلة / – أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، نجاح جهاز مكافحة الإرهاب بالقاء القبض على قيادي بارز في تنظيم داعش.

وقال رسول في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، اليوم السبت، إنه “قوة خاصة من جهاز مكافحة الارهاب القت القبض على قيادي بارز في في عصابات داعـش المدعو (ر.ح)”.

وأوضح،أن “العملية تمت عبر انزال جوي في وادي زغيتون جنوب غربي مُحافظة كركوك، فجر اليوم”.

وأكد رسول على “اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.