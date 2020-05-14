رسول : الحكومة تخطط لرفع قدرات القوات العسكرية بأفضل الأسلحة والمعدات

المستقلة ..اكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية العميد يحيى رسول، ان العراق يخطط لرفع القدرات التسليحية للقوات العسكرية بأسلحة ومعدات متطورة وبناء منظومة أمنية متكاملة.

وقال رسول، في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الخميس ، “أن الحكومة تخطط لرفع قدرات القوات العسكرية التسليحية بأفضل الأسلحة والمعدات، وأيضا بناء منظومة أمنية متكاملة وفق أسس ومعايير مهنية بهدف مكافحة الإرهاب وحماية أمن البلاد”.

وأضاف أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة “أجرى اليوم اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة الدفاع بحضور وزير الدفاع والقيادات العسكرية وقادة الأسلحة والفرق والتشكيلات، لتدارس إعادة الهيبة للمؤسسة العسكرية والتعامل بحزم مع عصابات داعش وعدم إتاحة الفرصة لممارسة نشاطه الإرهابي”.

وذكر أن “القائد العام للقوات المسلحة أعطى الأوامر بضرورة “تطوير المؤسسة العسكرية وتسليحها بشكل صحيح، يتلاءم وقدراته في مواجهة الإرهاب”.

كما دعا إلى “حماية المواطن العراقي وحماية المتظاهرين والتعامل بكل حكمة وعقل مع التظاهرات”.