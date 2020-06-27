رسميًا .. ليفربول بطل الدوري الإنجليزي في 2019-2020

الحلم يتحقق.. وبعد 30 عامًا، ليفربول يعتلي منصة التتويج كبطل للبريميرليج

(المستقلة)…حقق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا، وذلك على الرغم من تبقي 7 جولات على نهاية المسابقة، والسبب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي.

ومنح تشيلسي رسميًا لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول ، بعدما تغلب في الجولة الحادية والثلاثين على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك يظل الفارق بين ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي صاحب المركز الثاني كما هو 23 نقطة، ومع تبقي 7 مباريات فقط، يحسم الريدز اللقب رسميًا، ويصبح في حوزتهم 19 لقبًا أخيرًا بعد صيام استمر منذ 1990. (النهاية)