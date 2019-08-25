رسميا نادي القوة الجوية يتعاقد مع شركة “اديداس” الالمانية لتجهيز النادي

(المستقلة)… تعاقد نادي القوة الجوية الرياضي مع شركة “اديداس” الالمانية لتجهيز النادي في الموسم الجديد،فضلا عن افتتاح متجر لبيع قمصان الصقور بمقر النادي في العاصمة بغداد .

وقال نائب رئيس الهيئة الادارية لنادي القوة الجوية العميد وليد الزيدي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بعقد التوقيع إن”الشركة ستزود النادي بكافة المستلزمات الرياضية والذي سيستمر العقد بين الطرفين لمدة خمس سنوات .

وأشار الزيدي إلى أن الشركة اختارت نادي القوة الجوية كونه اعرق الاندية العراقية وصاحب الانجازات والالقاب والقاعدة الجماهيرية الكبيرة .

كما كشف عن مفاجأة سارة لعشاق الصقور بافتتاح “متجرا” خاصاً لبيع قمصان وكل ما يخص القوة الجوية في مقر النادي .