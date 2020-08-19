رسميا.. فؤاد جواد مدربا للعميد الكربلائي بكرة القدم

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن نادي كربلاء الرياضي، مساء الاربعاء، تسمية الكابتن فؤاد جواد مدرب جديد لقيادة فريق كرة القدم في الموسم المقبل .

وقال المنسق الإعلامي للنادي مسلم الركابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “الهيئة الادارية لنادي كربلاء، سمت الكادر التدريبي لفريقها الكروي والذي يتألف من الكابتن فؤاد جواد مدربا ، ويساعده ياسر عبد الرزاق ، وسعد مشاوي ، وعلاء عوج ، مدربا لحراس المرمى”.

وأضاف إن “الادارة ستقوم بتقديم المدرب وكادره المساعد خلال مؤتمر صحفي في الأيام المقبلة “.