رسميا .. عقد قران ياسمين صبري وطليق هيفاء وهبي

عقد رجل الأعمال المصري ​أحمد أبو هشيمة​، قرانه على الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​، وذلك بحضور أفراد عائلتيهما المقربين.

وسبق لأبو هشيمة ان تزوج من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقال أبو هشيمة وصبري :”تقديرا لمحبة الناس ومن يهتمون لأمرنا، يسعدنا أن نعلن عن عقد قراننا وسط أجواء عائلية، وسط تلك الأجواء سعينا إلى تكليل ارتباطنا الذى أعلناه لكم خلال الشهر الماضي بعقد القران، بالتزام كامل من جانبنا بكل التدابير والإرشادات الصحية، وتأكيد لأن الحياة يمكن أن تستمر ولا نفقد فرص السعادة، إذا راعينا الضوابط وما يوجه به المختصون”.

وتابع أبو هشيمة وصبري :”إذ نشارككم فرحتنا الشخصية، ونتطلع إلى دعواتكم وأمنياتكم الطيبة، فإننا نتمنى للجميع في مصر والعالم السلامة والفرحة والحياة الهانئة المطمئنة”، مختتمين بالقول: “نشكر أهلنا وأصدقاءنا الذين كانوا إلى جانبنا، والذين تفهموا الظروف التي اضطرتنا إلى اختصار الاحتفال حرصا على سلامة الجميع، ونتطلع لأن نحتفل مع الجميع مرة ثانية بعدما تنتهى الأزمة ويكتب الله العافية لبلدنا والعالم”.