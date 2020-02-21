رسميا.. عبدالعزيز أبو فدك خلفا للمهندس في الحشد الشعبي

المستقلة /أعلن نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي تعيين عبد العزيز أبو فدك رئيسا لهيئة الأركان، خلفا لأبو مهدي المهندس.

وصرح نائب معاون رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو علي البصري إن “هيئة الحشد الشعبي عقدت اجتماعاً واتفقت من خلاله على تعيين القيادي في الحشد عبد العزيز (أبو فدك) بمنصب رئيس الأركان خلفا للشهيد أبو مهدي المهندس”.

وأشار البصري إلى أنه من المنتظر توقيع الأمر الديواني بتعيين أبو فدك من قبل القائد العام للقوات المسلحة خلال اليومين المقبلين بعد الاتفاق عليه من قبل هيئة الحشد.

ونفذت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين، في 8 كانون الثاني.