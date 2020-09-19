رسميا : ريال مدريد يعلن إعارة غاريث بيل و بيع ريغيلون لتوتنهام

المستقلة .. أعلن توتنهام، اليوم السبت، ضم ثنائي ريال مدريد، الويلزي جاريث بيل (على سبيل الإعارة)، وسيرجيو ريجيلون، الظهير الأيسر، بعقد نهائي لمدة 5 سنوات.

ويعود بيل، إلى ناديه اللندني، بعقد إعارة لموسم واحد.

وذكرت تقارير، أن توتنهام سيدفع 20 مليون جنيه إسترليني (25.8 مليون دولار) في مجموع أجر، وقيمة ضم مهاجم ويلز، البالغ عمره 31 عامًا.

كان بيل، رحل عن صفوف توتنهام في عام 2013 تجاه الريال، في صفقة قياسية حينها قدرت بـ85 مليون جنيه إسترليني، ليسجل أكثر من 100 هدف رفقة المرينجي، ويتوج بـ4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

في الوقت ذاته، أعلن النادي اللندني، ضم سيرجيو ريجيلون، بعقد يمتد لمدة 5 سنوات، وسيرتدي القميص رقم (3).

ورغم أن توتنهام، لم يعلن أي تفاصيل مادية بضم ريجيلون، الذي قضى الموسم الماضي على سبيل الإعارة في أشبيلية، إلا أن تقاير ذكرت أنه انضم مقابل 30 مليون يورو.

ويحق للريال، استعادة اللاعب خلال أول عامين، مقابل 35، أو 40 مليون يورو.

وواصل توتنهام بالتالي تدعيم صفوفه، بعد التعاقد هذا الصيف مع كل من إيميلي هويبرج، وجو هارت، ومات دوهيرتي.