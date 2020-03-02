رسميا .. تسجيل أولى حالات فيروس كورونا في الأردن

المستقلة /جاء ذلك وفق ما أعلن عنه وزير الصحة الأردني، سعد جابر، في مؤتمر صحفي تابعته المستقلة.

وبيّن الوزير الأردني أن الكشف عن الإصابة بالفيروس تم بعد أن تقدم لإجراء الفحوصات مواطنين أردنيين عادا من إيطاليا قبل أسبوعين.

وقال: “تقدم إلينا مواطنين أردنيين، أعلنا قدومهما من إيطاليا قبل أسبوعين، وكان أحدهم يشعر بأعراض مشابهة لكورونا”.

وأضاف: “تم وضع المصاب بفيروس كورونا بالعزل الطبي تحت إشراف فريق مختص”.

وأوضح أن “المواطن الثاني المشتبه بإصابته سليم، ويتواجد الآن بالحجر بغرض إعادة الفحص”.

وعن الإجراءات التي تنوي الوزارة القيام بها، أكد الوزير بأنه “تم إرسال فريق طبي لتعقيم منزل المصاب، وإجراء فحوصات لعائلته المكونة من زوجته وطفلين، إضافة إلى أحد أصدقائه”.