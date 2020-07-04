رسميا .. تأهل أصغر لاعبة في تاريخ العراق الى الدورة البارالمبية المقبلة 2021

(المستقلة)..أعلنت اللجنة البارالمبية الدولية عن تأهل اللاعبة العراقية بتنس الطاولة نجلة عماد رسميا الى نهائيات الدورة البارالمبية المقبلة والتي من المؤمل ان تقام في العاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل 2021

وقال رئيس اللجنة البارالمبية الوطنيةالعراقية عقيل حميد ” ابلغتنا البارالمبية الدولية رسميا بأعتماد تأهل اللاعبة نجلة عماد الى الدورة البارالمبية المقبلة في اليابان العام المقبل”

وأشار حميد الى إن اللاعبة نجلة عماد تعد أصغر لاعبة عراقية تتأهل الى نهائيات الدورات البارالمبية في تأريخ العراق عمرها 15 عاما ..

يشار الى ان نجلة عماد قد شاركت قي منافسات التصفيات المؤهلة الى البارالمبياد المقبل وحققت نتائج مميزة أخرها مطلع العام الجاري في اسبانيا، ولم تعلن النتائج النهائية لأسماء اللاعبين المتأهلين في حينها بسبب فيروس كورونا الذي هدد العالم أجمع وعلى أثره تم تأجيل الدورة البارالمبية في اليابان والتي كان من المقرر لها ان تقام في شهر آب المقبل 2020 الإ أنها تأجلت الى العالم القادم 2021