رسميا.. الإعلان عن بلاي ستيشن 5

كشفت شركة “سوني”، مساء الخميس، عن النسخة الجديدة لجهاز الألعاب الإلكتروني بلاي ستيشن 5 “play station 5″، الذي يعتبر أحد أكثر أجهزة الألعاب الإلكترونية انتشارا في العالم.

ونشرت بلاي ستيشن على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي، تويتر، مقطع فيديو يظهر التصميم الجديد للجهاز الذي يختلف عن تصاميم النسخة الـ4 السابقة باللونين الأبيض والأسود مع زوايا بارزة إلى جانب تصميم جديد لأيدي التحكم مقارب إلى حد ما للنسخة السابقة.

أما عن موعد إصدار بلاي ستيشن 5، فاكتفت الشركة بالقول قريبا في عطلة العام 2020، دون الكشف عن السعر أو تفاصيل إضافية، في حين رجحت أبرز مواقع الألعاب الإلكترونية على الإنترنت أن سعر النسخة الجديدة سيكون ما بين 500 إلى 550 دولارا، وفقا لموقع “بزنس إنسايدر”.

وشاركت بلاي ستيشن صورا من ألعاب جديدة ونسخ محدثة من ألعاب لاقت رواجا كبيرا بين مستخدميها، مؤكدة أن مواصفات الجيل الجديد ستتيح للمستخدم تجربة “سرعة البرق والتنزيل الفائق السرعة”، بالإضافة إلى مواصفات أخرى.