رسميا … إعلان وفاة نجل أحمد ديدات

المستقلة / أُعلن في مدينة فيرولام بولاية ديربان الجنوب أفريقية عن وفاة الناشط الإسلامي يوسف ديدات نجل الداعية الكبير أحمد ديدات، متأثرا بجراح أصيب بها بعد أن أطلق مجهول عليه النار من الخلف في رأسه صباح الأربعاء.

وقال ريس نجل الناشط الإسلامي -في بيان اليوم الجمعة- إن والده توفي ظهر اليوم في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام، حيث كان في العناية المركزة نتيجة إصابته الحرجة.

وأضاف البيان أن عائلته وأصدقاءه كانوا إلى جانب سريره عندما وافته المنية ظهر اليوم، كما أعربت العائلة في بيان لها وصل للجزيرة نت نسخة منه عن “امتنانها العميق للدعم الذي تلقوه من العائلة والأصدقاء والمجتمع”.

وستقام صلاة الجنازة عليه في مسجد فيرولام ويك ستريت بعد صلاة فجر يوم السبت بالتوقيت المحلي، وسينقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.

وكان يوسف ديدات أدخل المستشفى بحالة حرجة، وذلك بعد أن أطلق مجهول النار عليه من الخلف في رأسه بولاية ديربان في جنوب أفريقيا.

وبحسب بريم بالرام المتحدث باسم وحدة الإسعافات الأولية الجنوب أفريقية، فإن يوسف (66 عاما) كان متجها نحو محكمة العائلة “فيرولام” مع زوجته، عندما اقترب منه شخص يحمل سلاحا ناريا وأطلق النار عليه من الخلف، ولم يُكشَف بعد عن دوافع الهجوم