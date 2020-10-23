رسمياً.. ‏السودان من بلد داعم للمقاومة إلى بلد مطبع مع إسرائيل

رسمياً.. ‏السودان من بلد داعم للمقاومة إلى بلد مطبع مع إسرائيل

المستقلة /- ‏‏‏أعلنت الإدارة الأميركية -اليوم الجمعة- أن الرئيس دونالد ترامب وقّع رسميا قرارا يقضي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأن السودان وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات.

وقال بيان مشترك أميركي سوداني إسرائيلي إن ترامب ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تحدثوا اليوم وناقشوا تقدم “السودان التاريخي تجاه الديمقراطية ودفع السلام في المنطقة”.

وشكر رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك -في تغريدة له- الرئيس ترامب على “توقيعه اليوم الأمر التنفيذي لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.

وأكد أن بلاده مستمرة “في التنسيق مع الإدارة الأميركية والكونغرس لاستكمال عملية إزالة السودان من القائمة في أقرب وقت”، وأضاف “نتطلع إلى علاقات خارجية تخدم مصالح شعبنا على أفضل وجه”.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال -الأربعاء- إن الولايات المتحدة بدأت عملية رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، كما تعمل “بدأب” لدفع الخرطوم للاعتراف بإسرائيل.

وجاء الموقف الأميركي بعد أن حوّل السودان 355 مليون دولار لتعويض ضحايا أميركيين وأسرهم.