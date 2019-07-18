رسمياً.. يوفنتوس يعلن ضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو

(المستقلة)…. اعلن نادي يوفنتوس الايطالي، تعاقده مع مدافع اياكس والمنتخب الهولندي، ماتياس دي ليخت، لمدة خمس سنوات.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي في خبر ترجمته السومرية نيوز، أن “المدافع الهولندي، وقع على عقد انضمامه الى يوفنتوس حتى 30 حزيران 2024”.

واوضح أن “النادي توصل الى اتفاق مع اياكس امستردام، لضم دي ليخت مقابل 75 مليون يورو، بالاضافة الى 10 ملايين و500 الف يورو كحوافز”.

تجدر الاشارة الى ان دي ليخت (20 عاماً)، كان محط انظار كبار الاندية في القارة العجوز، من بينهام برشلونة ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.