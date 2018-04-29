رسمياً .. برشلونة يُتوج بلقب الدوري الإسباني

(المستقلة)/SPORT360/..نجح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني بشكل رسمي ، بعد انتصاره على ديبورتيفو لاكورونيا ، بأربعة أهداف مقابل هدفين ، في اللقاء الذي احتضنه ملعب الريازور ، برسم فعاليات الجولة 35 من مسابقة الليجا الإسبانية .

بدأت المباراة على النحو المتوقع ، حيث تراجع ديبورتيفو لاكورونيا للخلف ، واستحوذ برشلونة على خط الوسط حاول التوغل عبر العمق عن طريق ليونيل ميسي وفيليب كوتينيو ، كما ارتكز بعض بنائه الهجومي على الأطراف بقيادة عتمان ديمبيلي وجوردي ألبا .

وفي الدقيقة السابعة ، افتتح برشلونة التسجيل عبر فيليب كوتينيو ، بعد أن انطلاقة رائعة من ليونيل ميسي على حدود المنطقة قبل أن يمرر الكرة لعثمان ديمبيلي الذي حاول التسديد لكن تدخل الدفاع حال دون ذلك ليتراجع عن قراره ويمرر الكرة على حدود المنطقة إلى فيليب كوتينيو الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك على يمين الحارس روبن مارتينيز .

وفي الدقيقة 16 ، ألغى الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا هدفا لصالح ديبورتيفو لاكورونيا بداعي التسلل ، وسط احتجاجات كبيرة من جماهير ملعب الريازور والمدرب كلارينس سيدورف .

هدف ديبورتيفو لاكورونيا الملغي جاء بعد عرضية من تشولاك لداخل المنطقة تلقاها ألبينتوسا برأسية قوية تصدي لها تير شتيجن لتردد أمام بيريز الذي أسكنها فى الشباك لكن الحكم أشار بوجود حالة تسلل على المهاجم الإيطالي .

وأظهرت الإعادة التلفزيونية أن قرار الحكم ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا كان صحيحاً ، حيث تواجد أحد لاعبي ديبورتيفو لاكورنيا في موقف تسلل قبل رأسية ألبينتوسا ، الأمر الذي حتم على حكم الشرط إلغاء الهدف .

وفي الدقيقة 38 ، أضاف ليونيل ميسي الهدف الثاني لصالح نادي برشلونة بعد انطلاقة مميزة من عثمان ديمبيلي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة إلى لويس سواريز الذي أرسلها عرضية رائعة لداخل المنطقة تلقاها البرغوث الأرجنتيني بتسديدة يسارية رائعة من لمسة واحدة .

وبعدها بدقيقتين فقط ، قلص لوكاس بيريز النتيجة لصالح ديبورتيفو لاكورونيا بعد مرتدة سريعة وتمريرة سريعة على الجهة اليسرى إلى بورخا فالي الذي مرر كرة أرضية رائعة فى اتجاه المهاجم الإيطالي الذي سددها على يمين الحارس تير شتيجين ، لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف .

الشوط الثاني بدأ هادئاً من كلا الفريقين ، حيث حاول برشلونة السيطرة على الكرة في منتصف الملعب ، بينما اعتمد ديبورتيفو لاكورونيا على الهجمات السريعة والخاطفة مستغلاً بطء أظهرة الفريق الكتالوني .

وفي الدقيقة 65 سجل ديبورتيفو لاكورونيا هدف التعادل ، بعد تمريرة رائعة من الجهة اليمنى عن طريق بورخا فالي لداخل المنطقة لتصل إلى سيلسو بورجيس ، الذي قام بتمرير الكرة إلى إمري تشولاك الذي سددها بنجاح في شباك الحارس الألماني.

وفي الدقيقة 81 ، أضاف برشلونة الهدف الثالث بعد انطلاقة من دينيس سواريز من على حدود المنطقة ليمررها إلى ميسي الذي راوغ الدفاع ويمررها إلى لويس سواريز على يسار المنطقة ثم يمررها سواريز مرة أخرى إلى البرغوث داخل الست يردات ليسددها بكل سهولة على يسار الحارس .

وبعدها بثلاث دقائق ، سجل الفريق الكتالوني الهدف الرابع بعد تمريرة رائعة من لويس سواريز لداخل المنطقة في اتجاه ليونيل ميسي المنطلق من الخلف ليسددها تسديدة أرضية على يمين الحارس روبن مارتينيز ، لينتهي اللقاء بفوز برشلونة بأربعة أهداف مقابل هدفين .

وبذلك يكون برشلونة قد توج باللقب بشكل رسمي ، بينما ودع ديبورتيفو لاكورونيا دوري الدرجة الأولى الإسباني ، ليهبط إلى الدرجة الثانية ، وسط دموع الحسرة من جماهير مدرجات الريازور .