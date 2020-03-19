رسمياً.. استمرار توقف الدوري الإنكليزي حتى نهاية نيسان

(المستقلة).. أكدت رابطة الدوري الإنكليزي ” البريميرليغ ” اليوم استمرار إيقاف النشاط الكروي في إنكلترا بما في ذلك مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز حتى آخر نيسان/ أبريل المقبل.

و يستمر توقف كافة المباريات الكروية حتى الثلاثين من الشهر القادم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 ” في الأراضي الإنكليزية مؤخراً.

و أوضحت الرابطة في بيان رسمي ظهر اليوم الخميس، أنه لن تلعب أي مباراة في البلاد حتى 30 نيسان/أبريل بعد اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة والاتفاق على تمديد الوقت المحدد للموسم و إكماله فور تلقي الضوء الأخضر من منظمات الصحة.

و عبرت الرابطة عن اتحادها وعملها على إيجاد طرق لإنهاء الموسم الكروي الحالي مع ضمان لعب المباريات الأوروبية قدر الإمكان وبطريقة آمنة.

و بموجب البيان فإن الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي قد يصل لخط النهاية في أول حزيران/يونيو المقبل حال تم استئناف المسابقة في 30 نيسان/أبريل.

و يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنكليزي قبل فترة التوقف بسبب وباء كورونا بفارق شاسع عن مانشستر سيتي الوصيف حيث يملك بطل أوروبا 82 نقطة في حين حصد السيتي 57 نقطة مع تبقي 10 مباريات للأخير.