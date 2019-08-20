رسمياً.. اتحاد العراقي يضيف عدة فقرات بعقد كاتانيتش ويؤجل حسم مستقبله

(المستقلة) … اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اضافة فقرات جديدة بعقد مدرب المنتخب الوطني سريتشكو كاتانيتش.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعاً ب‍فندق بغداد، مساء اليوم الاثنين، من اجل حسم مستقبل المدرب مع اسود الرافدين.

وقال الناطق باسم الاتحاد حسين الخرساني في تصريح صحفي تابعته (المستقلة)، ان “اتحاد الكرة عقد اجتماعاً من اجل حسم مستقبل مدرب المنتخب الوطني كاتانيتش والاطلاع على تقرير لجنة المنتخبات لبطولة غرب آسيا”.

وا ضح ان “الاتحاد قرر اضافة عدة فقرات مهمة بعقد كاتانيتش وفي حال وافق عليها سيتم تجديد عقد المدرب لموسم اخر”.

ومن المقرر حسم مستقبل كاتانيتش خلال الايام القليلة النقبلة بعد الاجتماع مع المدرب واطلاعه على الفقرات الجديدة بالعقد.