رسالة موجعة من حفيد مفتي السعودية لـ ” ضاحي خلفان”

المستقلة / وجّه صالح بن عبد الله حفيد مفتي السعودية السابق عبد العزيز بن باز رسالة قاسية لضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي.

وكتب بن باز قائلا : ” يا ضاحي خلفان ، لا تخاف .. أردوغان يمثل تهديد للخونة فقط و يمثل تطمين لشرفاء القوم “.

وكان خلفان قد كتب على حسابه في تويتر مهاجما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا : ” أردوغان أصبح خطرا على المسلمين وعلى الأمة العربية”.

كما هاجم خلفان قمة كوالالمبور مدعيا أنها قمة الإخوان قائلا : ” جماعة الإخوان مثل الشياطين، الذين يجب الاستعاذة منهم عند الالتقاء بواحد منهم”.

وأضاف: ” قمة الإخوان الإسلامية تفشل في استقطاب العالم الإسلامي لحضور مؤتمر حضرت له قطر وتركيا وشاركت فيه إيران.

في ذات السياق وجه بن باز رسالة لمستشار بن زايد السابق الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله قائلا : ” و من قال لك أنهما يريدان قيادة الأمة .. هما فقط مهتمان بشؤون المسلمين و يريدان رفع الظلم عن المسلمين و رفع شأن المسلمين و الواجب على المسلم الدعاء لهما بالتوفيق و ليس شتمهما “.

وكان عبد الخالق قد سخر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد، حيث وصفهما بأوصاف قبيحة.

وقال مستشار بن زايد السابق إنه من علل هذا الزمان أن يقود هذان الرجلان 1.5 مليار مسلم، بحسب وصفه.