رسالة قاسية من فجر السعيد لمن يشبهونها بشعبان عبد الرحيم

رسالة من قاسية من فجر السعيد لمن يشبهونها بشعبان عبد الرحيم

(المستقلة) – منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، صورة للإعلامية الكويتية فجر السعيد ، وهى بشعر قصير،بجانب صورة أخرى للفنان المصري الراحل شعبان عبدالرحيم ، لوجه الشبه بينهما كما علق أحد النشطاء قائلا : “من يعتقد بأن شعبولا قد مات فهو واهم، معكم النسخة الجديدة فجرولا” مشيرًا لها.

وردت فجر السعيد على تلك الانتقادات ، عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر ، قائلة: “الله يرحم شعبان عبد الرحيم ويغمد روحه الجنة، ما تجوز على الميت إلا الرحمة، أما اللي كتب التغريدة فندعوا له بالشفاء التام من مرض فجر السعيد، قادر يا كريم”.

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وقد أجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد عملية جراحية في فرنسا مؤخرا ، نتيجة لحدوث مضاعفات بسبب عملية أخرى، حيث أصيبت بتسمم حاد في الدم، ودخلت على إثرها فى غيبوبة لمدة شهرين، ثم بعد ذلك تم نقلها إلى غرفة الرعاية، وبدأت تتحسن صحتها تدريجيًا حتى تم شفائها .