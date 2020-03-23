رسالة مؤثرة من رياض محرز الى الشعب الجزائري

(المستقلة).. بعث رياض محرز نجم مانشستر سيتي رسالة توعوية للشعب الجزائري بشأن أزمة فيروس كورونا الذي بات يشكل تهديداً على أرواح كل من يتواجد على كوكب الأرض.

وتحدث رياض محرز باسم زملائه في منتخب الجزائري، وشدد على ضرورة اتباع التعليمات الخاصة بالوقاية من المرض لتجنب تفاقم الأزمة، كما أكد على أن الأمور ستكون على ما يرام مستقبلاً.

وقال محرز في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “أخوتي وأخواتي في الجزائر السلام عليكم، أنا رياض.ها هو هذا المقطع المصوّر نيابة عن المنتخب الوطني”.

وتابع “آمل به أن أحث الجميع واحشدهم على اتباع تعليمات الأطباء، اغسلوا أياديكم بشكل جيد، ابقوا في بيوتكم”.

وأنهى محرز حديثه “من المهم أن تبقوا في بيوتكم، هذا سيسهل من مهمة الأطباء، إن شاء الله، سنجتاز هذه الفترة، ندعو الله أن يرحم من فقدوا حياتهم، وأن يكن عونًا للمرضى. أفضل أمنياتي للجميع، السلام عليكم”.