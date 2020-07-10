رسالة مؤثرة من حفيدة الجداوي

وجهت روضة هندي، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى جدتها التي توفيت مؤخرا بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

وأعربت الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة، عبر رسالة افتراضية في موقع فيسبوك، عن اشتياقها لجدتها، مشيرة إلى أحداث طريفة كانت تقع بينهما، كأن تساعد هندي جدتها في حفظ النصوص، أو المشاركة في لعبة ورق.

وقالت: “هيوحشني أني أدخل أوضتك (غرفتك) فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت (النص) واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني أني أدخل عليك وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة (لعبة الورق) يا جوجا”.

كما تحدثت روضة هندي عن “خفة دم” رجاء الجداوي وعدم إلمامها بالأمور التقنية، قائلة: “هيوحشني أني أكون نايمة وألاقي مامي (أمي) داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو تطلع live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك، نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة: مالو التليفون أبو قرص!”.

وجهت روضة هندي، حفيدة الفنانة المصرية رجاء الجداوي، رسالة مؤثرة إلى جدتها التي توفيت مؤخرا بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد.

وأعربت الحفيدة الوحيدة للفنانة الراحلة، عبر رسالة افتراضية في موقع فيسبوك، عن اشتياقها لجدتها، مشيرة إلى أحداث طريفة كانت تقع بينهما، كأن تساعد هندي جدتها في حفظ النصوص، أو المشاركة في لعبة ورق.

وقالت: “هيوحشني أني أدخل أوضتك (غرفتك) فجأة وأقولك امتحان مفاجئ هاتي السكريبت (النص) واسمعلك ونقعد نضحك لحد لما ندمع، هيوحشني أني أدخل عليك وأقولك ملكيش نفس تتغلبي في دورين كوتشينة (لعبة الورق) يا جوجا”.

كما تحدثت روضة هندي عن “خفة دم” رجاء الجداوي وعدم إلمامها بالأمور التقنية، قائلة: “هيوحشني أني أكون نايمة وألاقي مامي (أمي) داخلة عليا تقولي الحقي أنا نزلت Story أو تطلع live أو أي كارثة من الكوارث التانية بتعتك، نجري أنا ومامي على أوضتك وتقوليلنا جملتك الشهيرة: مالو التليفون أبو قرص!”.