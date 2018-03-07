رسالة غرامية كتبها أينشتاين تباع في مزاد بالقدس

(المستقلة)..بيعت الثلاثاء 6 مارس/آذار 2018، في مزاد دار وينرز للمزادات والمعارض في مدينة القدس، رسالةٌ كتبها العالم ألبرت أينشتاين، إلى باحثة إيطالية رفضت مقابلته.

وفي الرسالة التي كتبها بالألمانية ووقَّع عليها، وتحمل تاريخ أكتوبر/تشرين الأول 1921، قال أينشتاين “إلى الباحثة العلمية التي نمت تحت قدميها وجلست لمدة يومين كاملين كتذكار حميم”، وفق ما ذكر موقع بي بي سي البريطاني.

وبيعت الرسالة مقابل 6100 دولار، وقالت الدار إن أينشتاين كان يبلغ من العمر وقتها 42 عاماً، وفاز بعدها بمدة قصيرة بجائزة نوبل.

وأوضحت الدار أن الرسالة كُتبت إلى إليزابيتا بيتشيني، طالبة الكيمياء التي تصغُره بـ21 عاماً، وكانت تعيش في الطابق التالي لشقة شقيقة أينشتاين، ماجا، في فلورنسا.

وعلى موقعها الإلكتروني أشارت دار المزادات إلى أنه خلال زيارة المدينة “كان أينشتاين مهتماً بشدة بمقابلة الفتاة، لكنها كانت انطوائية وشديدة الخجل، لدرجة تعذَّرَ معها أن تقابل شخصاً شهيراً”.

وبيعت أيضاً في المزاد رسالةٌ أخرى بتاريخ 1928، وقالت الدار إن أينشتاين لخَّص فيها أفكارَه عن “المرحلة الثالثة لنظرية النسبية”.

وفي المزاد ذاته، بيعت رسالةُ تشجيع كتبها أينشتاين بالإنكليزية عام 1946، إلى أميركي شارك في الحرب العالمية الثانية، وتطلَّع أن يصبح عالماً. وسجلت الرسالة مبلغ 6100 دولار أيضاً.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، باعت الدارُ رسالةً أخرى لأينشتاين، لخَّص فيها مفهومَه عن السعادة عام 1922، بعدما علم بفوزه بنوبل، وذلك بملغ 1.3 مليون دولار.