رسالة صوتية تكشف حقيقة طلاق المطربة أنغام

المستقلة /تسببت تهنئة من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، لزوجته الأولى، بمناسبة يوم المرأة العالمي، في تداول أنباء حول طلاقه من زوجته الحالية، المطربة المصرية، أنغام.

وشارك إبراهيم صورة لزوجته الأولى، ياسمين عيسى، مع أبنائهما، عبر حسابه على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي، وكتب مع المنشور، “في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى”، ما أثار التكهنات بشأن انفصال الموزع الموسيقي عن أنغام.

لكن نفى أحمد إبراهيم هذه المزاعم، برسالة صوتية له، حصل عليها، الصحفي، ربيع هنيدي، ونشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، والتي قال فيها: “مش صحيح خالص، أنا كنت مع أنغام يوم 9 فبراير يوم عيد ميلادي وهي اللي عاملالي عيد ميلادي في لبنان، كل دا عشان نزلت بوست أشكر فيه مراتي الأولانية في يوم المرأة العالمي”.

وكتب هنيدي مع رسالة أحمد إبراهيم الصوتية: “وردا على الأقاويل التي انتشرت في الكثير من وسائل التواصل حول طلاق النجمة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، هاهو الصديق والزوج أحمد ينفي لي خبر الانفصال بصوته”.

وتابع: “والخلاصة سيبوا أنغام وزوجها في حالهم”، ومبروك لهما نجاحاتهما الأخيرة”.

وأمام حالة الجدل الواسعة التي أحدثتها تهنئة أحمد إبراهيم لزوجته، بمناسبة يوم المرأة العالمي، أغلق التعليقات على المنشور، التي تناولت أنغام في أغلبها، وتساؤلات إن كانت تعني انفصالهما، بعد ذلك حذف أحمد إبراهيم التعليقات من المنشور.

وقبل الرسالة الصوتية، شارك أحمد إبراهيم بيانا توضيحيا للصحفيين أمس الأحد، عبر “فيسبوك”، والذي كشف فيه أنه انفصل عن زوجته الأولى وأم أبنائه، ياسمين عيسى، منذ نيسان/ أبريل 2019 احتراما لرغبتها، ثم أعادها غيابيا إلى ذمته من أيار 2019 حفاظا على استقرار أبنائه، وأنه من المستحيل أن يستغني عنهم مهما تعرض لضغط، حتى لو كلفني الأمر البعد، وحتى لو خُلع من أي طرف يخيّره بينه وبين أولادي.

وتابع: “سأختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الآخر “على ذمتي”، وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال “حتى الآن” وصور عيد ميلادي في ٩ فبراير/شباط خير شاهد، لكن محدش عارف بكرة جايب إيه، المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لام أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي!!”.

يشار إلى أن أنغام لم تنشر أي صورة لها مع زوجها أحمد إبراهيم، وكانت آخر صورة جمعتهما في شهر تشرين الثاني، والتي يظهر فيها المطرب المصري، رامي جمال، لدعمه بعد إعلان إصابته بمرض البهاق.

وتزوجت أنغام من الموزع الموسيقي، أحمد إبراهيم، في شباط 2019.