رسالة شكر من بطل (معجزة في الزنزانة 7)

المستقلة /بعد الأصداء الإيجابية التي حققها الفيلم التركي “معجزة في الزنزانة7 Miracle in Cell No 7″ على شبكة ” نتفليكس”، وجّه بطل العمل الممثل أراس بولوت اينملي الشكر لمتابعي الفيلم حول العالم وكتب في حسابه عبر “إنستغرام”: “رحلة “معجزة في الزنزانة 7″ بدأت بكل حب! ولقد أحببنا قصّتنا هذه للغاية”.

وأضاف: “فيلمنا مستمرّ بإحداث معجزاته، واستطاع الوصول إلى أشخاص في أربعة أقطار العالم في هذه الأيام الصعبة بعد انتشار فيروس كورونا. أشكركم على اهتمامكم وابقوا بصحّة وأمان”.

وكان الفيلم قد طُرح في دور السينما التركية في شهر تشرين الاول من العام 2019 وأقيم حفل افتتاح حضرته الفتاة الصغيرة نيسا صوفيا التي أدّت دور أوفا(Ova) ابنة أراس في الفيلم، وحصل الأخير على ثلاث جوائز عن دور ميمو الذي قدمه في الفيلم، ووصفه الموسيقي التركي سينك بأنه “فيلم العام”.