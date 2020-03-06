رسالة شقيق ياسمين عبد العزيز النهائية لأخته

المستقلة /ظهر الفنان المصري وائل عبد العزيز في فيديو عبر حسابه على (فيسبوك)، للرد على مهاجميه ومؤيديه في الأزمة الأخيرة التي ‏أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتقاده لشقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز بسبب علاقتها بالفنان أحمد ‏العوضي.‏

وقال وائل عبد العزيز، من خلال فيديو عبر حسابه بموقع فيس بوك: “ربنا يوفقك يا ياسمين وينجحك فى حياتك.. أنا قسمًا بالله وممكن أتكلمت بشكل يضايق أنا أسف.. أنا كل اللى عاوزة أعرف طبيعة العلاقة دى أيه.. لأن الكلام كان كتير جدًا.. من النهاردة اعتبرينى برة حياتك وأنتى حرة فى حياتك ومستقبلك.. ومش قادر أعيش بالشكل ده والمنظر ده.. ربنا يوفقك”.

ووجه وائل رسائله إلى مهاجمين له على السوشيال ميديا: “أنا لو بدور على الشهرة كنت استغليت اسم أختى وشهرتها ومعارفها من زمان، وكل الميديا تعلم ذلك”.

وأوضح أن بداية الخلاف منذ عيد ميلاد الفنان ياسمين عبد العزيز، قائلاً: “جاءت فترة عيد ميلاد ياسمين ويوم عيد ميلادها نزل صور بينها وبين شخص.. الصور دايقتى وحسيت منها أن دى مش ياسمين.. كلمتها وقولت من أمتى بنعمل أعياد ميلاد بالشكل ده ودى مش طريقتك وأنا مستغرب لقيتها بتقولى ما حدش ليه دعوة وأنا حرة ومش صغيرة وأنا كنت خايف على شغلها.. وحاولت أتكلم معاها مرة واتنين رفضت كلامى جدًا.. أخوها عمل نفس الموضوع أترفض رفضا باتا وأتقال له نفس الكلام وأتعمل بلوكات معاها”.

وكانت النجمة ياسمين عبد العزيز ردت على شقيقها وائل عبد العزيز بعد مهاجمتها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، بسبب صورها ونوع العلاقة التى تجمعها بالفنان أحمد العوضى، حيث نشرت صورة جديدة تجمعها بالفنان أحمد العوضى وعلقت عليها قائلة، “بحبك يا أحمد”، وقام أيضًا العوضى بنشر الصورة نفسها والتعليق عليها بـ”بحبك يا ياسمين”، ليكون اعترافًا رسميًا بالارتباط بينهما بعد حالة الجدل خلال الفترة الماضية وللرد أيضًا على تعليق شقيقها.

يشار إلى أن الممثل وائل عبد العزيز، هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، والفنان أحمد العوضى أمس، بسبب وجود علاقة عاطفية بينهما، حيث رصد مجموعة من الوقائع التي حدثت لياسمين عبد العزيز، مؤكًدا أنه وقف بجوارها فى كثير من المواقف، ولكن هذا “البوست” لاقى هجومًا كبيرًا من متابعى وائل عبر (فيسبوك)، الأمر الذى أجبر وائل على حذفه.