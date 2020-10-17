رسالة رومانسية من أروى إلى زوجها فى عيد ميلادها

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة والإعلامية أروى، رسالة لزوجها بمناسبة عيد ميلاده ، وذلك حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.

ونشرت أروى، صورة لها مع زوجها، وعلقت: “كل عام وأنت بخير وصحة يا حبيب عمري.. كل عام وأنت حبيبي وعمري.. كل عام وأنت ناجح وعظيم وظهر لي ولأولادنا.. أنت عيد ميلادك اليوم، وأنا عيدي يوم صرت زوجتك يا سندي ويا زوجي وابني وصديقي وحبيبي.. الله يخليك لنا، وما يحرمنا منك”.

ونشرت”أروى” مؤخرا ، مقطع فيديو يتضمن صوة لوالدها في إحدى المستشفيات، وأخرى برفقتها، وعلقت عليه قائلة: “مهما كبرت أحس إني طفلته، ومهما بعدتنا الأيام لا يبعده شيء عن قلبي وروحي، هو أول حبيب في حياتي، الله يطول لي بعمره ويجعله راضيًا دائمًا عني، شكرًا على دعواتكم و سؤالكم عنه وعني، غمرتونا بمحبتكم”.

وأضافت قائلة: “عارفين إنه أبوي كان كثير تعبان، ونزلت أنا بوست أطلب دعاءكم له بالشفاء، بس ما قلتله إني نشرت شيء عنه، ثاني يوم قال لي أنا اليوم في أحسن حال، و كأنه تبدل حالي من حال لأفضل حال، ساعتها قلتله إني نشرت صورته، وأنه بعد فضل الله فضل دعاء مئات الآلاف له ممكن يكون الله استجاب لهم، فبكى كثير وحمد الله على نعمته و على دعائكم له وطلب مني أنشر شكر منه لكم، وأنه يطمنكم عليه”.

يذكر أن، أروى شاركت في شهر رمضان الماضي مع الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب “رامز مجنون رسمي” الذي عرض على قناة “إم بي سي مصر”.