رسالة حب من دنيا سمير لدلال عبد العزيز في عيد الأم

(المستقلة)..بمناسبة الاحتفال بعيد الأم وجهت الممثلة دنيا سمير غانم رسالة خاصة لوالدتها الممثلة دلال عبد العزيز،عبرت فيها عن حبها الكبير لوالدتها وتقديرها لكل ما تفعله من أجلها.

ونشرت عبر حسابها على Instagram صورتها مع والدتها وشقيقتها إيمي وكتبت لتصفها بأنها أطيب وأنقى روح وأحن مخلوق على الأرض، ولم تنس أن توجه تهنئتها لكل الأمهات في هذا اليوم الخاص.

يشار إلى أن دنيا لن تتواجد هذا العام في رمضان، وأعلنت أنها فضلت الراحة بعد مشاركتها لـ 3 سنوات متتالية بمسلسلاتها “لهفة” و”نيللي وشريهان” و”في اللا لا لاند”.