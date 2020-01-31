رسالة جماهير الأهلي تتصدر تويتر في مصر

المستقلة / حسام الدين جمال / دشنت جماهير الأهلي المصري هاشتاج” #ام_درمان_يا_اهلي” على موقع تويتر، لتوجيه الرسائل التحفيزية للاعبي الفريق قبل مواجهة مضيفه الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يحل ضيفا على الهلال في أم درمان، السبت، بالجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، في موقعة مصيرية لتحديد المتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واعتلى هاشتاج #ام_درمان_يا_اهلي قائمة الأكثر تداولا في مصر، مساء الجمعة، حيث وصل عدد التغريدات عليه إلى ما يزيد عن 83 ألف تغريدة.

ووجهت الجماهير الأهلاوية عدة رسائل للاعبي الفريق الأحمر، لتحفيزهم وشحذ هممهم، وتذكيرهم بضرورة استعادة اللقب الغائب منذ 7 سنوات.

ويتصدر الأهلي حاليا ترتيب المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة عن النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني، قبل جولة واحدة من نهاية مرحلة المجموعات، فيما يتذيل بلاتينيوم الزيمبابوي الترتيب بنقطة واحدة.

ويعود آخر فوز للأهلي بلقب دوري أبطال أوروبا إلى عام 2013، علما بأنه خسر نهائي نسخة 2017 أمام الوداد البيضاوي المغربي، و2018 أمام الترجي التونسي، فيما ودع النسخة الماضية من ربع النهائي بالخسارة 1-5 أمام ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي في مجموع اللقائين.