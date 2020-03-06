رسالة تهديد عنصرية مع رصاصة لمسجد في ألمانيا

المستقلة /استلمت إدارة أحد المساجد غربي ألمانيا، الخميس، رسالة تهديد مرفقة برصاصة مسدس، في حلقة جديدة من حلقات العنصرية التي يواحهها المسلمون بذلك البلد.

وبحسب بيان صادر عن الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية (ديتيب)، وصلت هذه الرسالة إلى مسجد في بلدة “روتينباخ” التابعة لولاية شمال الراين-وستفاليا(غرب).

وكتبت في الرسالة عبارة “لن تكونوا في مأمن أبدًا”، إلى جانب احتوائها على رصاصة لمسدس عيار 7.65مم.

ووفق البيان قال رجب جاليق، رئيس الجمعية المشرفة على المسجد، إن الرسالة جاءت عبر البريد من جهة مجهولة، مشيرًا إلى أنهم يقومون بكافة أنشطتهم في تناغم مع السلطات المحلية وذلك الجيران.

وتابع قائلا “هذه أول مرة نتعرض فيها لهذا التهديد، لقد انزعجنا للغاية، ولقد أخبرنا الجهات الأمنية بهذه التطورات، التي أكدت لنا أنه سيتم اتخاذ تدابير أمنية بمحيط المسجد”.

وشهدت ألمانيا في السنوات الأخيرة تصاعدا لظاهرة “الإسلاموفوبيا”، بسبب الآلة الدعائية للحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة بالبلاد.

وتضم ألمانيا البالغ عدد سكانها 81 مليون شخص، ثاني أكبر عدد من السكان المسلمين في أوروبا الغربية بعد فرنسا، بواقع 4.7 ملايين مسلم، بينهم نحو 3 ملايين.