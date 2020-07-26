رسالة بخط الأميرة ديانا للبيع بمزاد علني – صورة

طرحت إحدى دور المزاد في بريطانيا رسالة بخط يد الأميرة الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني، نهاية شهر يوليو الجاري، وتعود الرسالة لتاريخ 27 حزيران 1991، أي قبل عيد ميلادها الـ 30 بـ 4 أيام.

وكانت الأميرة الراحلة كتبت الرسالة إلى صديقها دودلي بوبلاك تشكره على الهدية، وقالت فيها: “أشعر بالفضول لما سيجلبه العقد المقبل، فقد تعلمت الكثير على مدار الـ 10سنوات الماضية، شكراً جزيلاً لك دودلي”.

وتحمل الرسالة، وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، شعار قصر كنسينجتون، وسيتم طرحها للبيع ابتداءً من سعر 600 جنيه إسترليني، إلى جانب رسالة ثانية كتبتها والدتها فرانسيس روث شاند كايد.