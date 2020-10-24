رسائل غاضبة من أحلام إلى الرئيس الفرنسي: أفيقوا إلا رسول الله

رسائل غاضبة من أحلام إلى الرئيس الفرنسي: أفيقوا إلا رسول الله

المستقلة/ منى شعلان/ شاركت الفنانة الإماراتية أحلام، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، في الحملة المُنددة ، لتصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي جاء فيها عدم تخليه عن الرسومات الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم.

ونشرت الفنانة أحلام صورة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ملطخة بآثار حذاء على وجهه، معلقةً بقولها: “أفيقوا إلا رسول الله حسبي الله عليك ونعم الوكيل، إلا حبيب الله محمد، محمد صلى الله عليه وسلم وينكم نايمين”.

كما أضافت فى تغريدة أخرى :” غنوا واعملوا مهرجانات وحفلات وتغطيات وتغريدات وأنسوا شفيعكم محمد بن عبدالله يا ويلنا كيف بنقابل رسول الله وينكم نايمين للحن انصروا رسولكم انصروا حبيب الله ولو بتغريده.

وأرفقت الهاشتاغ #إلا_رسول_الله ، مضيفة قائلة:” أفيقوا حسبى الله ونعم الوكيل ، إلا الحبيب #محمد_صلى_الله_عليه_وسلم.

و تسببت تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في جامعة السوربون خلال حفل تأبين المعلم صامويل باتي الذي قتل وقطع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس، حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي في العالمين العربي والإسلامي، حيث دُشنت العديد من الحملات ضده.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قال: “صمويل باتي قُتل لأن الإسلاميين يريدون الاستحواذ على مستقبلنا ويعرفون أنهم لن يحصلوا على مرادهم بوجود أبطال مطمئني النفس مثله”.

وأضاف الرئيس الفرنسي: “لن نتخلى عن الرسومات والكاريكاتيرات وإن تقهقر البعض، سنقدم كل الفرص التي يجب على الجمهورية أن تقدمها لشبابها دون تمييز وتهميش، سنواصل أيها المعلم مع كل الأساتذة والمعلمين في فرنسا، سنعلم التاريخ مجده وشقه المظلم وسنعلم الأدب والموسيقى والروح والفكر.