رسائل تهنئة من نجمات الفن للشعب السعودي فى اليوم الوطني الـ 90

المستقلة / منى شعلان/ تصدر هاشتاج اليوم الوطني السعودي 90 ، والذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام ، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر ، وحرص عدد كبير من نجمات الفن على تقديم التهنئة للشعب السعودي ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث هنأت الفنانة أصالة نصري ، السعوديين باليوم الوطني السعودي الـ 90 ، وكتبت أصالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام قائلة “غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) #السعوديه بخير وأمان واستقرار وتقدّم”.

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غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل .. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد بن سلمان بن عبد العزيز وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني (نعم وطني) #السعوديه🇸🇦 بخير وأمان واستقرار وتقدّم … #أصالة

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كما كتبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها بموقع تويتر: “‏بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعبًا، وأصدقاء، الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم، شكرًا لوقوفكم دايمًا مع ‎#لبنان في كل الظروف.

وأيضا كتبت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ، فى تغريدة لها قائلة: “كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب”.

كما حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب، على تهنئة السعوديين عبر حسابها بموقع تويتر : “‏كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة ‎#العيد_الوطني_السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير”.

من جانبها شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب ، فى الهاشتاج اليوم الوطنى السعودي ، من خلال تغريدة لها قائلة : ” أنتم أهل القمة وأهل الهمة كل عام وأنتم وأهل المملكة العربية السعودية بألف خير السعودية”.

وتحتفي المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا ، غدا الأربعاء، باليوم الوطني السعودي الـ 90 ، للمملكة العربية السعودية، بعد الإعلان التاريخي للملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – عن توحيد المملكة تحت راية “لا إله إلا الله محمد رسول الله”.

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