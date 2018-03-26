رزان مغربي تعود الى ام بي سي وتنفي مشاركتها في برنامج رامز جلال

(المستقلة)..بعد اشتراك الإعلامي نيشان في برنامج المقالب الذي يقدمه رامز جلال، أصبح التخوف من الإعلاميين ومقدمي البرامج يزيد، وطالت الشائعات اللبنانية رزان مغربي.

وأكدت رزان أنها انزعجت من إقحام اسمها في هذا الأمر، وقالت: “متعجبة جدا من هذا الأمر، وأرفضه تماما، مع احترامي لكل المذيعين ومقدمي البرامج”، حسب موقع مجلة “لها”.

وقالت رزان: “انتظر حاليا عرض برنامجي الجديد الذي تم تصويره في عدد من البلدان حول العالم بين مصر وموسكو ولندن، واستضفت فيه مجموعة من المشاهير بين لاعبي كرة قدم وفنانين وممثلين في إطار حواري مختلف وجديد على المعتاد تقديمه مؤخرا، وأحداث البرنامج ستكون مرتبطة بشكل ما بفعاليات كأس العالم المقرر إقامته في روسيا”.

وكشفت رزان عبر حسابها بتطبيق Instagram أن برنامجها تشارك في تقديمه مع أحمد مهيب، ويبدأ عرضه في 30 آذار/مارس، ويحمل اسم “اللعيب مع رزان ومهيب”.

رزان مغربي ابتعدت منذ سنوات عن قناة MBC وكانت برامجها تُعرض عبر شاشة “الحياة”.