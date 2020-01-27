رد قاسي من الاتحاد الإنجليزي على تمرد كلوب

المستقلة / حسام الدين جمال / أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بيانا رسميا، للرد على تصريحات يورجن كلوب، مدرب ليفربول، التي انتقد فيها مواعيد مباريات كأس الاتحاد، وذلك بعدما سقط فريقه في فخ التعادل 2-2 مع شروسبيري تاون (الأحد) في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال كلوب بعد اللقاء إنه لن يقود الفريق في مباراة الإعادة، وسيتم الاعتماد على عناصر فريق الشباب بقيادة مدربهم نيل كريتشلي، وذلك بسبب اعتراض المدير الفني الألماني على تزاحم المباريات.

ومن جانبه علق الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي قائلا: “لقد بذل الاتحاد الإنجليزي كل ما بوسعه لتكون هناك عطلة شتوية في وسط الموسم، بالتنسيق مع رابطة البريميير ليج ومع الأندية”.

وأضاف بيان الاتحاد: “هذا الأمر تحقق لمصلحة الأندية واللاعبين، ولهذا قام الاتحاد الإنجليزي بتغيير مواعيد مباريات الدور الخامس لتقام وسط الأسبوع، مع إلغاء مباريات الإعادة في هذا الدور”.

وأتم: “قبل بداية الموسم، وافقت جميع الأندية على خوض مباريات الإعادة بكأس الاتحاد خلال الأسبوع الأول من العطلة. أندية قليلة هي التي ستتأثر بهذا الأمر”.

يذكر أن ليفربول يحتل حاليا صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.