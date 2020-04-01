رد العالم على نقص المرافق الطبية المستشفيات المؤقتة والقابلة للتحويل

المستقلة/ قبل شهرين فقط ، أعلنت مدينة ووهان ، الصين ، عن بناء مستشفى ووهان هووشينشان ، بإضافة 1000 سرير و 30 وحدة العناية المركزة وأجنحة عزل جديدة إلى ترسانة المدينة الطبية لمكافحة وباء فيروس كورونا.

وتم الانتهاء من البناء في أقل من 10 أيام من قبل فريق من 7000 عامل بناء ، وهو بعيد كل البعد عن الواقع الذي تواجهه العديد من البلدان أثناء سعيها لقمع التفشي والتصدي لنواقص أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها. مع وجود أكثر من 14000 قتيل وأكثر من 300.000 مصاب في جميع أنحاء العالم ، ناهيك عن نقص الإمدادات والمرافق الطبية ، تشعر الأنظمة الصحية في جميع أنحاء العالم بضغوط الاستعداد للأزمة.

و أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار فيروس تاجي جديد (COVID-19) الذي بدأ في ووهان في ديسمبر 2019 حالة طوارئ عالمية في وقت لاحق بعد ثلاثة أشهر فقط في مارس 2020 ، عندما استقر الفيروس في 173 دولة. مع ارتفاع معدل الاتصال ونقص الوقاية أو الاحتواء الكافي ، يمكن للفيروس أن يصيب العديد من الأشخاص في وقت واحد ؛ الموارد الصحية الساحقة في المناطق الأكثر تضررا. في البلدان التي ظهر فيها الفيروس في البداية ، خضعت المباني للبناء والتجديد السريع من أجل استيعاب العدد المتزايد من المرضى المصابين بهذا المرض. من ناحية أخرى ، في البلدان التي ظهر فيها الفيروس في وقت لاحق ، كما هو الحال في غالبية أمريكا اللاتينية ، اتخذت الحكومات في جميع أنحاء القارة تدابير وقائية لاحتواء انتشار الفيروس حتى لا تطغى على نظمها الصحية التي تعاني بالفعل من نقص الموارد.

تنقسم تدابير الصرف الصحي الطارئة المتخذة لإنشاء أو توسيع مرافق العلاج للمصابين إلى فئتين: المنشآت المؤقتة سريعة التجميع مثل وحدات الصرف الصحي المتنقلة والمستشفيات القابلة للنفخ ، وحتى مستشفى ووهان المؤقت وتعديل الهياكل الموجودة مسبقًا مثل السوق المراكز والملاعب الرياضية والمدارس لتحويلها إلى مراكز طبية.

إسبانيا: قامت مدريد بتجميع منشأة طبية مؤقتة في أرض المعارض التابعة لـ IFEMA (Institución Ferial de Madrid) ، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المعارض والمعارض والمؤتمرات في مواقعها المختلفة في جميع أنحاء المدينة. تحتوي أرض المعارض على 200.000 متر مربع من المساحات المغطاة موزعة بين اثني عشر جناحًا ومركز مؤتمرات مساحته 10000 متر مربع كامل مع مناطق اجتماعات وقاعة محاضرات بسعة 600 مقعد ومطاعم وموقف للسيارات مساحته 14000.

ستحتوي المساحة الجديدة على 1300 سرير للمرضى ذوي المخاطر المنخفضة و 96 سريرًا لمرضى وحدة العناية المركزة في الأجنحة 5،7 و 9 من أرض المعارض. يستقبل الجناح 5 بالفعل المرضى. منشأة طبية مثل هذه غير مسبوقة في إسبانيا. الهياكل الوحيدة المتشابهة عن بعد هي المستشفيات الميدانية التي جمعها الجيش.

الأرجنتين: كان أحد التدابير التي اتخذتها الأرجنتين لمكافحة فيروس كورونا -19 هو تجميع وحدات طبية متنقلة في قاعدة كامبو دي مايو العسكرية كتوسيع للمستشفى العسكري. يحتوي المرفق المتنقل على ثلاث وحدات: الطبية والقبول واللوجستيات ، وجميعها تعمل بشكل متكامل ولكن بوظائف متميزة.

للمساعدة بشكل فعال في احتواء وعلاج الفاشية ، يمكن تفكيك المستشفى العسكري المتنقل ، والمعروف أيضًا باسم HMR ، أو Hospital Militar Reubicable ، قطعة قطعة ، مما يسمح للمشغلين باختيار وصيانة الأجزاء الضرورية فقط من الهيكل أثناء إزالة المعلومات. يمكن أيضًا إضافة HMR إلى الهياكل الموجودة بالفعل كوسيلة لإفساح المجال للمرضى القادمين.

ألمانيا: تم تحويل ميسي برلين ، مركز المعارض الرئيسي في العاصمة الألمانية ، إلى مستشفى مؤقت من أجل استيعاب العدد المتزايد لحالات COVID-19 في البلاد: قادرًا على استيعاب ما يصل إلى 1000 مريض. يقع المركز في حي شارلوتنبورج-ولمرسدورف في برلين ، ويستضيف المركز معرض ITB السنوي ، والذي تم إلغاؤه منذ ذلك الحين استجابة لتفشي المرض.

بالنسبة لمسؤولي الصحة الألمان ، فإن المستشفى الجديد هو أحدث إجراء تم اتخاذه لتخفيف الضغط على النظام الصحي في البلاد. ستخصص المنشأة لعلاج الحالات الخفيفة والشديدة من الفيروس.

المكسيك: بمساعدة شركة Tecnodimensión الإسبانية ، قامت México بتجميع مستشفى متنقل بمساحة 1200 متر مربع في Pachuca de Soto لمكافحة حالات COVID-19 المتزايدة في البلاد ، ويعتبر هيكل التجميع السريع أداة فعالة لإنشاء مساحات كبيرة بأقل وقت ، مما يجعلها الحل المثالي للمراكز الطبية المضغوطة من أجل الفضاء.

الولايات المتحدة: في مقاطعة كينج ، واشنطن ، يجري العمل لتحويل مدينة ملعب كرة القدم في Shoreline إلى وحدة طبية بسعة 200 سرير. يعمل مسؤولو المقاطعة أيضًا على تجميع مساكن مؤقتة للمشردين في المنطقة وكذلك للمقيمين غير القادرين على البقاء في منازلهم أثناء تفشي المرض.

يتجه عدد متزايد من المدن والبلدان في جميع أنحاء العالم إلى المرافق الطبية المتنقلة كوسيلة لخلق وتوسيع المساحة والموارد المتاحة لأنظمتها الصحية. بالنسبة للكثيرين ، هذه لمحة عن مستقبل الرعاية الصحية العالمية. كما يتضح من إغلاق مستشفيات ووهان المؤقتة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس ، أثبتت الوحدات الطبية المتنقلة أنها مورد رئيسي في القضاء على الفاشيات بشكل فعال وإضافة الوقت والموارد إلى العاملين الطبيين العاملين في الخطوط الأمامية للوباء.