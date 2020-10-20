ردة فعل جديدة.. الأمير النائم يتصدر البحث بـ جوجل السعودية

المستقلة /-تصدر فيديو ردة فعل من الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف باسم “الأمير النائم” محرك البحث غوغل صباح الثلاثاء، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا يقوم بتحريك أصابعه ثم يده فيما بدى أنه نوع من الاستجابة.

ويظهر في الفيديو  طلب شخص منه رفع إصبعه، ليقوم بذلك ثم يعاود الطلب منه مرة أخرى لرفع كفه بصورة أعلى فيستجيب لذلك.

وسبق للأمير النائم تحريك أعضاء من جسمه، حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى، قائلة في تعليق العام 2019: ” الحافظ القادر الرحمن الرحيم.. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين، يارب لك الحمد والشكر”.

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