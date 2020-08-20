ردا على عقوبات ترامب.. إيران تسرع خطواتها لزيادة تخصيب اليورانيوم

أعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، اتخاذ خطوات وصفتها بالكبرى، في إطار زيادة التخصيب، وذلك ردًا على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بتفعيل آلية بالاتفاق النووي، معنية بفرض عقوبات جديدة على طهران.

ونقلت وكالة أنباء ”فارس“ المحلية عن الوكالة الذرية الإيرانية، قولها: ”سواء تم تفعيل آلية فض النزاع (سناباك) أو استمر الوضع الحالي، فإن الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية، قد اتخذت خطوات كبرى لتأمين 190 ألف سو (وحدة فصل)“.

يأتي هذا بعدما أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفعيل بلاده آلية ”سناباك“في مجلس الأمن الدولي؛ وذلك من أجل إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء: ”لقد طلبت من وزير الخارجية مايك بومبيو، إخطار مجلس الأمن الدولي، بأن الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض كل العقوبات الأممية عمليًا على إيران، والمعلقة حتى اليوم“.

يُذكر أن إيران استقبلت تصريحات ترامب، بعزم إدارته تفعيل آلية سناباك وفرض عقوبات جديدة على طهران، برفض شديد، إلى حد أن ألمحت طهران بالانسحاب من الاتفاق النووي، فور فرض العقوبات المزمعة.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، كشفت أوائل الأسبوع الجاري، عن مساعٍ يقودها نواب في البرلمان، لتمرير قرار يقضي بانسحاب طهران من الاتفاق النووي، فور فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على إيران.

كما أصدرت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، بيانًا الثلاثاء الماضي، تعليقًا على مساعي واشنطن لفرض عقوبات جديدة على طهران، حيث اعتبرت أن ”في حال تم تفعيل آلية فض النزاع بالاتفاق النووي، فيجب على منظمة الطاقة الذرية الإيرانية التحرك بسرعة، لإعادة كافة الأنشطة النووية لما قبل عام 2015″؛ أي قبل توقيع الاتفاق النووي بين إيران والغرب.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحابها من الاتفاق النووي في مايو 2018، وذلك بعدما اتهمت إيران بخرق بنود الاتفاق ومواصلة الأنشطة النووية غير السلمية.