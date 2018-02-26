  رحیل المفکر العراقي فالح عبد الجبار

(المستقلة) .. اعلن صباح اليوم الاثنين،عن وفاة المفكر العراقي، وعالم الاجتماع، فالح عبد الجبار، بمستشفى الجامعة الامريكية في بيروت، إثر تعرضه لجلطة قلبية.

وعمل عبد الجبار، وهو من مواليد بغداد 1946م، بعد مغادرة العراق عام 1978، استاذا وباحثا في علم الاجتماع بجامعة لندن، مدرسة السياسة وعلم الاجتماع في كلية بيركبيرك_ والتي كان قد حصل فيها على شهادة الدكتوراه.

کما عمل محاضرا في جامعة (London Metropolitan University)، ومنذ عام 1994 قاد مجموعة بحث المنتدى الثقافي العراقي في كلية بيركبيك.

عمل مديرا للبحث والنشر في مركز الدراسات الاجتماعية للعالم العربي التي يوجد مقرها في نيقوسيا وبيروت (1983-1990) متخصص بدراسة الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط، وتتناول أعماله: الدين، دور القانون، الصراع الديني والمجتمع المدني.

ومن اهم مؤلفاته: الدولة والمجتمع المدني في العراق، الديمقراطية المستحيلة- حالة العرق، معالم العقلانية والخرافة في الفكر العربي، المادية والفكر الديني المعاصر، بنية الوعي الديني والتطور الرأسمالي (أبحاث أولية)، فرضيات حول الاشتراكية، المقدمات الكلاسيكية لنظرية الاغتراب.

وله ترجمات من أهمها: الاقتصاد السياسي للتخلف، موجز رأس المال، رأس المال، نتائج عملية الإنتاج المباشرة.