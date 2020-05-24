رحيل 3 رياضيين في يومٍ واحد

أعلن نادي فوريان الفرنسي الجمعة في بيان رسمي، وفاة الشاب جوردان دياكيس لاعب باريس سان جيرمان السابق، من دون الكشف عن تفاصيل وفاته، فيما قدمت إدارة الفريق والجهاز الفني تعازيهم الحارة إلى عائلة الفقيد.

وجاء في بيان نادي فوريان الفرنسي، أن النجم الشاب جوردان دياكيس قد فارق الحياة، من دون الحديث عن طريقة حالة الوفاة، مع قيام إدارة الفريق والجهاز الفني واللاعبين بتقديم أحر التعازي لعائلة الفقيد، الذي رحل عن عمر يناهز 24 عاماً.

بدوره عبر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن حزنه العميق وأسفه لوفاة الشاب جوردان دياكيس، مقدماً تعازيه لعائلته وأصدقائه، وإدارة فريق فوريان، مع وضع صورته في الحساب الرسمي لموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

يذكر أن الراحل جوردان دياكيس، يعد أحد أبرز خريجي أكاديمية نادي باريس سان جيرمان، ولعب مع منتخب فرنسا لأقل من 15 عاماً، وانتقل إلى فريق فوريان بالصيف الماضي، حتى يطور المهارة الكبيرة التي كان يتمتع بها.

من جهة أخرى رحل المدرب لويجي سيموني المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان، الذي قاده إلى الفوز بلقب كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1998، بحسب ما ذكره بيان العملاق الإيطالي الذي نشره على الموقع الرسمي.

وقال نادي إنتر ميلان في بيانه: “لقد تركنا لويجي سيموني. تاريخ ليس كغيره، لأن الأمر بالغ الأهمية للفريق”، ليقدم بعدها التعازي إلى أسرة الراحل، الذي عانى خلال السنة الماضية، من وعكة صحية في دماغه، لم يستطع الشفاء منها.

أما في الولايات المتحدة الأميركية، فرحل جيري سلون المدرب السابق لفريق يوتاه جاز بدوري كرة السلة للمحترفين، عن 78 عاماً بحسب ما أعلن ناديه السابق في بيانه، بعد أن عانى كثيراً من مضاعفات مرض الباركنسون وداء الخرف، اللذين كان يحاربهما منذ عام 2015.