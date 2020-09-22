رحيل والدة سيلفستر ستالون عن عمر يناهز 98 عاما

المستقلة/ منى شعلان/ رحلت عن عالمنا صباح اليوم ، عالمة الفلك الشهيرة جاكى ستالون ، والدة الممثل الأمريكى سيلفستر ستالون عن عمر 98 عاما.

وكتب شقيق سيلفستر الأصغر وهو الممثل فرانك ستالون، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قائلا :” هذا الصباح ، فقدنا أنا وإخوتي والدتنا جاكي ستالون ، كانت أم لأربعة أطفال ، وهم تومي وسيلفستر وفرانكي وأختي الراحلة توني آن ، كانت إمرأة رائعة تعمل كل يوم مليئة بالشجاعة والشجاعة.

وتابع :” ماتت في نومها كما كانت تتمنى ، كان من الصعب ألا تحبها ، فقد كانت شخصًا غريب الأطوار ومتوهجًا للغاية.

وأضاف:” ولدت في 29 نوفمبر 1921 في واشنطن العاصمة ، وعاشت سنوات مليئة بالاكتئاب كما عاصرت الحرب العالمية الثانية، كنت أتحدث معها لساعات حول العشرينات والثلاثينيات والأربعينيات ، لقد كان درسًا في التاريخ ، كان عقلها حادًا مثل شفرة الحلاقة حتى يوم وفاتها ، لم ترتدي قناعًا ثوريًا حقيقيًا.

وإختتم :” أعتقد أنني أغرق مشاعري في البكاء ، ولكن عندما تعرف شخصًا ما منذ 70 عامًا ، فهذا صعب وحزين، لديها سبعة أحفاد و 3 أحفاد ، اعتنى بها أخي سيلفستر مثل الملكة طوال حياتها، لن أتمكن أبدًا من الاتصال بأمي مرة أخرى أو جعلها تصرخ في وجهي لماذا لم أتزوج أبدًا، لكننا جميعًا أحببناها وأحببنا روحها لتعيش وتنتصر ، سأفتقدك دائما أمي.