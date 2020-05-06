رحيل مفاجىء لفنانة مصرية شابة

فجع الوسط الفني في مصر صباح الثلاثاء، برحيل الفنانة الشابة “ماهي نور” إثر إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، قبل الذهاب للمستشفى. وآخر منشور شاركته ماهي عبر صفحتها على “فيس بوك” جاء فيه: ” دعوه حلوه من أصدقائي ومن قلبكم لأني اطمع في الاستجابة انا محتاجاها فعلا.. رمضان كريم عليكم”.

وشاركت ماهي نور في عدد قليل من الأعمال الفنية وبأدوار صغيرة وهو ما جعلها غير معروفة للجمهور، وكان آخر أعمالها مسلسل “30 ليلة وليلة” مع سعد الصغير وبدرية طلبة وإخراج ابرام نشأت وتم عرضه عام 2018، كما شارت في مسلسل وجع البنات” مع المخرج أحمد النحاس ولكنه لم يعرض بعد، وفيلم بعنوان “اعدام برىئ” مع نهال عنبر ومحمد متولى وإخراج إسماعيل جمال.

كما شاركت أيضاً في مسلسل “الخفافيش” مع سميحة أيوب وبوسي وروجينا وإخراج المخرج أحمد النحاس عام 2012، و”حارة خمس نجوم” مع أحمد عبد العزيز والمخرج أحمد صقر، ومسلسل “سامحنى يا زمن” مع بوسى وصابرين وخالد زكي وسلوى خطاب وسمير صبرى وإخراج ياسر زايد، إضافة إلى فيلم “شقاوة بنات شبرا” مع عايدة رياض ومجدي فكري وإخراج عبد اللطيف زكي.